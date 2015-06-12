В Минске 11 июня стартовал финал Кубка мира-2015 по современному пятиборью

Новости Беларуси. Cо смешанной эстафеты стартовал 11 июня в Ратомке финал Кубка мира по современному пятиборью. Для белорусов первый день форума сложился достаточно успешно.

Пятиборье — вид спорта непростой. Или, вернее сказать, разносторонний. Но помимо того, что нужно обладать целым комплексом спортивных навыков, для выполнения различных дисциплин, нужно целый день быть в напряжении, потому что положение каждого спортсмена может поменяться в любой момент как в лучшую, так и в худшую сторону. Начинались соревнования с фехтования. Уже там наша пара спортсменов — Екатерина Орел и Илья Полозков — вышли в лидеры.

Несмотря на не самое сильное выступление в плавании и верховой езде, к финальному, комбинированному виду наша команда лидировала. Для победы на общей дистанции белорусам оставалось хорошо пробежать и отстреляться. И эта задача оказалась им по плечу.

С белорусскими спортсменами на пьедестал взошли сборные Ирландии и Кореи. Причем последняя вытеснила из тройки россиян, а ведь азиатская команда до комбинированного вида находилась на 5 месте.

Впрочем, турнир только начинается, и на выходных пройдут соревнования в личном зачете у мужчин и женщин. Тут, помимо медалей, будут разыграны две личные лицензии на Олимпийские игры в Рио, сообщили в программе «СТВ-спорт».