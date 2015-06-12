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Белорусские синхронистки 12 июня открыли соревновательную программу Европейских игр в Баку и вышли в финал

12 июня 2015 08:00
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Новости Беларуси. Утром 12 июня белорусские синхронистки Анна Шульгина и Доминика Цыплакова уже открыли соревновательную программу Европейских игр в Баку. В квалификации дуэтов наши девушки заняли 8 место, тем самым обеспечив себе выход в финал.

Доминика Цыплакова, член национальной сборной Беларуси по синхронному плаванию:
Выступление было довольно-таки удачным. Лучше, чем мы делали на прогонах, на тренировках.

Анна Шульгина, член национальной сборной Беларуси по синхронному плаванию:
Чувствуется высокий уровень соперников. Все очень хорошо подготовлены. Нужно бороться. Два синхрона в этот раз у нас лучше получились, меньше было всяких сбоев. Больше совместной слаженной работы получилось в этот раз.

До старта первых в истории Европейских игр остаются считанные часы. Официальная церемония открытия пройдёт вечером на национальном стадионе Азербайджана. Приветствие участникам состязаний направил президент Александр Лукашенко. Шествие белорусской делегации возглавит бронзовый призер Олимпиады-2008 по греко-римской борьбе Михаил Семенов.

Честь Беларуси на Играх будут отстаивать полторы сотни спортсменов. Кстати, атлеты посоревнуются и за путёвки на летние Олимпийские игры, которые примет в 2016 году Бразилия. В целом же на Европейские игры приехали представители из полусотни стран. Соревнования проведут по двум десяткам видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Европейские игры # Анна Шульгина

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