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Выход белорусской команды на церемонии открытия I Европейских игр в Баку

12 июня 2015 17:26
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Новости Азербайджана. В столице Азербайджана – церемония открытия первых в истории Европейских игр. На Национальном стадионе в Баку продолжается шествие команд.

Выход белорусской сборной возглавляет флагоносец Михаил Семенов – бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе 2008 года.

На трибунах присутствует и президент Беларуси. Александр Лукашенко стоя приветствовал наших спортсменов.

На церемонии открытия присутствуют главы государств и правительств свыше 30 стран. Всего за событиями на стадионе наблюдают 68 тысяч зрителей.

I Европейские игры продлятся в Баку до 28 июня. Всю Европу и Берусь в том числе ожидает настоящий праздник большого спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Европейские игры

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