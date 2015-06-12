Выход белорусской команды на церемонии открытия I Европейских игр в Баку

Новости Азербайджана. В столице Азербайджана – церемония открытия первых в истории Европейских игр. На Национальном стадионе в Баку продолжается шествие команд.

Выход белорусской сборной возглавляет флагоносец Михаил Семенов – бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе 2008 года.

На трибунах присутствует и президент Беларуси. Александр Лукашенко стоя приветствовал наших спортсменов.

На церемонии открытия присутствуют главы государств и правительств свыше 30 стран. Всего за событиями на стадионе наблюдают 68 тысяч зрителей.

I Европейские игры продлятся в Баку до 28 июня. Всю Европу и Берусь в том числе ожидает настоящий праздник большого спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.