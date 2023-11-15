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«Молодцы, они выдержали». РГУОР победил гомельских «Рысей» в женском ЧБ по баскетболу

15 ноября 2023 19:29
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Новости Беларуси. В среду, 15 ноября, был сыгран единственный матч женского чемпионата Беларуси по баскетболу. Сошлись дружины верхней части турнирной таблицы. РГУОР принимал на своей площадке гомельских «Рысей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Молодцы, они выдержали». РГУОР победил гомельских «Рысей» в женском ЧБ по баскетболу-1

Гости столицы укомплектованы как нашими опытными игроками, так и легионерками из Китая. Хозяйки площадки противопоставляют оппоненткам свою молодость и скорость. Поединок проходил в довольно равной борьбе, однако подопечные Елены Ивановской постоянно старались оторваться от соперниц. Им это легко удавалось первые две четверти. В третьей 10-минутке минчанки подсели, но по счету были впереди. Концовка игры выдалась интригующей, так как «Рыси» стали наседать и опытная Копылова несколько раз смогла реализовать 3-очковые броски. За две минуты до окончания игры разница в счете составляла один балл, однако баскетболистки из РГУОР на последних секундах вырвали победу. Итоговый счет – 81:77.

«Молодцы, они выдержали». РГУОР победил гомельских «Рысей» в женском ЧБ по баскетболу-4

Елена Ивановская, главный тренер БК РГУОР:
Не рядовой, потому что поймите: в любом случае эта команда немножечко и по возрасту, и физически, и психологически однозначно нас сильнее. И сейчас такая ситуация, что у нас очень много и травмированных, и болеют. У нас на тренировках и по шесть-семь человек. Мы не может отработать ни тактику, поэтому я хочу сказать девчонкам: молодцы, они выдержали, в нужных моментах услышали установку тренера. Поэтому я хочу им сказать действительно большое спасибо!

Следующие игры регулярного чемпионата состоятся 17 ноября. Сильнейших определят две пары команд.

# Баскетбол # Елена Ивановская # Фотофакт

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