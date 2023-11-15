«Минск» потерпел 10-е поражение кряду в Единой лиге ВТБ

Итоговые цифры – 78:74 в пользу соперников. На протяжении практически всего противостояния белорусская дружина вела в счете, причем с комфортным преимуществом. Но в самой концовке дала слабину и пропустила ненужные мячи. Самым результативным баскетболистом в составе столичной команды стал Владислав Микульский, в активе которого 14 баллов. Следующий поединок «Минск» проведет 18 ноября на домашнем паркете против «Зенита».