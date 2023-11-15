Прямой эфир

«Минск» потерпел 10-е поражение кряду в Единой лиге ВТБ

15 ноября 2023 18:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Баскетболисты «Минска» потерпели обидное поражение в Единой лиге ВТБ. Подопечные Ростислава Вергуна на последних минутах матча отдали победу «Астане», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» потерпел 10-е поражение кряду в Единой лиге ВТБ-1

Итоговые цифры – 78:74 в пользу соперников. На протяжении практически всего противостояния белорусская дружина вела в счете, причем с комфортным преимуществом. Но в самой концовке дала слабину и пропустила ненужные мячи. Самым результативным баскетболистом в составе столичной команды стал Владислав Микульский, в активе которого 14 баллов. Следующий поединок «Минск» проведет 18 ноября на домашнем паркете против «Зенита».

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юношеская сборная Беларуси по волейболу до 17 лет проиграла сверстникам из России
15 ноября 2023 13:54

Юношеская сборная Беларуси по волейболу до 17 лет проиграла сверстникам из России

Белорусы отметились в заокеанских хоккейных лигах
15 ноября 2023 12:03

Белорусы отметились в заокеанских хоккейных лигах

«Юность» обыграла «Химик» – результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею
15 ноября 2023 11:59

«Юность» обыграла «Химик» – результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею