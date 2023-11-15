Футбол. Юниорская сборная Беларуси успешно стартовала в отборе на Евро-2025

Юниорская сборная Беларуси по футболу успешно начала квалификацию отборочного турнира чемпионата Европы-2025. Наши парни минимально обыграли команду Греции – 1:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единственный мяч был забит на 36-й минуте. Победный гол на свой счет записал Руслан Мялковский. Следующий поединок юные белорусы проведут 18 ноября против сверстников из Турции. Позже, а именно 21-го числа, сыграем с коллективом из Литвы.