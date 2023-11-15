Волейболисты «Шахтёра» уступили новосибирскому «Локомотиву» в российской Суперлиге

Волейболисты «Шахтера» проиграли «Локомотиву» в российской Суперлиге. Оппоненты – бронзовые призеры прошлого сезона. Тем не менее наши парни смогли дать бой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговый счет – 3:0 в пользу коллектива из России. Но в каждом сете была упорная игра. В заключительном отрезке солигорчане несколько раз выбивались в лидеры. Но конец партии остался за «Локомотивом». Это поражение стало для «горняков» первым после двух побед подряд.