«Будет тренер-белорус». Владимир Базанов о судьбе тренерского штаба сборной Беларуси по футболу

Напомним, под руководством нынешнего главного тренера Михаила Мархеля сборная проиграла все важнейшие матчи. Мы не смогли выйти на чемпионат Европы, уступив Грузии, и не смогли подняться в дивизион «В» Лиги наций, проиграв Албании.

Новости Беларуси. Судьба тренерского штаба сборной Беларуси по футболу будет решена на заседании Исполкома федерации футбола 9 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока контракт с главным тренером не продлен, вопрос будет решаться 9 декабря на Исполкоме. Сегодня, 8 декабря, эту информацию в интервью телеканалу СТВ подтвердил глава федерации Владимир Базанов. И уточнил: в любом случае сборную будет тренировать белорусский тренер.

Владимир Базанов, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Если привлекать иностранного тренера, то надо хорошего. Иностранный тренер будет денег стоить, мы не можем, наша федерация, допустим, взять хорошего тренера, но остальное все у нас будет в загоне. Поэтому мы не можем. У нас есть чему развиваться и есть куда вложить деньги, в ту же инфраструктуру для детей. Поэтому будет тренер-белорус.

О том, как АБФФ отреагировала на решение Шкурина не выступать за сборную страны, как федерация оценивает прошедший сезон, сколько будет разрешено замен в Высшей лиге в 2021 году.