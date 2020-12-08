Биатлон. Алимбекова и Смольский выступят за Беларусь в Рождественской гонке

В минувшие годы гонка неизменно проходила в Гельзенкирхене, однако в этот раз из-за пандемии коронавируса организаторы решили провести соревнование в Рупольдинге.

Новости Беларуси. Белорусский дуэт на Рождественской гонке. Динара Алимбекова и Антон Смольский представят нашу страну на традиционном биатлонном старте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, кроме белорусского состава участников также известно, кто выступит от российской команды – страну представят Матвей Елисеев и Евгения Павлова. Также сообщается, что в составе немецкой команды могут выступить Дениз Херманн и Бенедикт Долль, украинской – Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный.

Напомним, лучший результат с участием белорусов в 2018 году показала Дарья Домрачева. В паре с Уле-Эйнар Бьерндаленом они заняли третье итоговое место.