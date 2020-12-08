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Биатлон. Алимбекова и Смольский выступят за Беларусь в Рождественской гонке

08 декабря 2020 14:07
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Новости Беларуси. Белорусский дуэт на Рождественской гонке. Динара Алимбекова и Антон Смольский представят нашу страну на традиционном биатлонном старте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В минувшие годы гонка неизменно проходила в Гельзенкирхене, однако в этот раз из-за пандемии коронавируса организаторы решили провести соревнование в Рупольдинге.

Биатлон. Алимбекова и Смольский выступят за Беларусь в Рождественской гонке-1

Отметим, кроме белорусского состава участников также известно, кто выступит от российской команды – страну представят Матвей Елисеев и Евгения Павлова. Также сообщается, что в составе немецкой команды могут выступить Дениз Херманн и Бенедикт Долль, украинской – Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный.

Напомним, лучший результат с участием белорусов в 2018 году показала Дарья Домрачева. В паре с Уле-Эйнар Бьерндаленом они заняли третье итоговое место.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Антон Смольский # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален # Матвей Елисеев # Евгения Павлова # Дениз Херманн # Бенедикт Долль # Вита Семеренко # Фотофакт

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