Рио-2016. Белорусские призеры приняли решения по программе «Олимпийский выбор»

Новости Беларуси. Участники летней Олимпиады 15 августа разыграют 17 комплектов наград. Белорусские болельщики вновь ждут от отечественных спортсменов блестящих побед в Рио. В копилке нашей сборной уже четыре награды. Их медали дают и право «Олимпийского выбора».

Этот проект Президентского спортивного клуба проходит в третий раз. Завоевав медаль, олимпиец выбирает детско-юношескую школу, которой перечисляются деньги.

Так, поддержку в 15 тысяч рублей Президентский спортивный клуб оказал по выбору батутиста Владислава Гончарова Витебской СДЮШОР №1.

Уроженец Костюковичского района тяжелоатлет Вадим Стрельцов решил поддержать Могилевское училище олимпийского резерва, куда Президентский спортивный клуб направляет 10 тысяч.

Обладательница бронзовой награды Александра Герасименя сделала выбор в пользу спортшколы олимпийского резерва «Старт» по плаванию.

Тяжелоатлетка Дарья Наумова поддержит Бобруйское государственное училище олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.