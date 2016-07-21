Рио-2016. «Мир сошёл с ума?» – реакция российских легкоатлетов на решение отстранить их от Олимпиады
Новости России. Олимпийский комитет России проиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне: российские легкоатлеты не смогут выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщается на официальном сайте CAS.
Таким образом, осталось в силе решение IAAF от 17 июня, согласно которому Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицирована из-за допингового скандала. Причем Олимпиаду пропустят не только легкоатлеты, уличенные в использовании запрещенных препаратов:
отстранили и тех, кто допинг не применял, – всего 68 спортсменов.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента Российской Федерации:
Можно однозначно выразить сожаление в связи с этим решением, которое касается всех наших легкоатлетов, потому что тема коллективной ответственности с нашей точки зрения вряд ли может быть приемлемой. Речь идет о легкоатлетах, которые готовились к Олимпиаде, которые не имеют никакого отношения к допингу, никакого отношения к обвинениям или подозрениям, допинг-пробы которых проверялись иностранными антидопинговыми организациями.
Нарушением презумпции невиновности возмущен депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев.
Николай Валуев, депутат Государственной думы Российской Федерации (в интервью Р-Спорт):
Я возмущен до глубины души. Почему должны страдать спортсмены, которые не привлекались за употребление допинга? Презумпция невиновности существует, а в данном случае все сделано наоборот. Мне теперь даже странно и сложно понять, где тогда искать правду спортсменам. Должна же быть какая-то инстанция, которая была бы достаточно независимой в своем мнении. А мы лицезреем все с точностью да наоборот.
Одно исключение, правда, все же сделано: Дарья Клишина
смогла ранее получить индивидуальное разрешение на участие в Играх. Правда, и она будет выступать не под российским флагом, а в качестве независимой спортсменки.
Фото. Дарья Клишина. Источник: www.instagram.com/dariaklishina
Остальные «чистые» спортсмены находятся в состоянии смятения.
Мария Кучина, чемпионка мира в прыжках в высоту (в интервью Р-Спорт):
Первая реакция была - не может быть! Да как это возможно - мир сошёл с ума? Что происходит, почему я должна жертвовать всем? Ещё не обсуждали, что делать дальше. Обсуждения впереди. Решение меня огорчает, и я все ещё надеюсь на что-то, если честно. Это моя первая Олимпиада, я очень хочу на ней выступить. Это, конечно, удар по мне. И как по личности, и как по спортсмену.
Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров (Instagram):
Гребаный стыд. Ну, наслаждайтесь «чистым» спортом.
Решение CAS является обязательным для Международного Олимпийского Комитета.
Обжаловать его можно...
Матье Риб, генеральный секретарь Лозаннского арбитража:
По закону сегодняшнее решение Лозаннского спортивного арбитража можно обжаловать в Швейцарском федеральном суде в течение 30 дней после вынесения вердикта.
... но ранее ОКР и IAAF заключили арбитражное соглашение, выбрав CAS в качестве последней инстанции для разрешения данного спора.
Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом (Instagram):
Была, да сплыла надежда...
Пусть все эти псевдо-чистые иностранные спортсмены выдохнут с облегчением и выигрывают свои псевдо-золотые медали в наше отсутствие. Силу всегда боялись.
На прошлой Олимпиаде в Лондоне вклад российских легкоатлетов в командный «медальный» зачет был самым большим. Тогда сборная России выиграла 94 медали, из них 30 золотых – в том числе в прыжках в длину, высоту и с шестом, беге на 800 метров и 3000 метров с препятствиями, эстафете 4 по 400 м, спортивной ходьбе, метании молота, толкании ядра и марафонском беге.
Олимпиада-2016 пройдет в Бразилии с 5 по 21 августа.