Рио-2016. «Мир сошёл с ума?» – реакция российских легкоатлетов на решение отстранить их от Олимпиады

Новости России. Олимпийский комитет России проиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне: российские легкоатлеты не смогут выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщается на официальном сайте CAS.

Таким образом, осталось в силе решение IAAF от 17 июня, согласно которому Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицирована из-за допингового скандала. Причем Олимпиаду пропустят не только легкоатлеты, уличенные в использовании запрещенных препаратов:

отстранили и тех, кто допинг не применял, – всего 68 спортсменов.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента Российской Федерации:

Можно однозначно выразить сожаление в связи с этим решением, которое касается всех наших легкоатлетов, потому что тема коллективной ответственности с нашей точки зрения вряд ли может быть приемлемой. Речь идет о легкоатлетах, которые готовились к Олимпиаде, которые не имеют никакого отношения к допингу, никакого отношения к обвинениям или подозрениям, допинг-пробы которых проверялись иностранными антидопинговыми организациями.

Нарушением презумпции невиновности возмущен депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев.

Николай Валуев, депутат Государственной думы Российской Федерации (в интервью Р-Спорт):

Я возмущен до глубины души. Почему должны страдать спортсмены, которые не привлекались за употребление допинга? Презумпция невиновности существует, а в данном случае все сделано наоборот. Мне теперь даже странно и сложно понять, где тогда искать правду спортсменам. Должна же быть какая-то инстанция, которая была бы достаточно независимой в своем мнении. А мы лицезреем все с точностью да наоборот.

Одно исключение, правда, все же сделано: Дарья Клишина

смогла ранее получить индивидуальное разрешение на участие в Играх. Правда, и она будет выступать не под российским флагом, а в качестве независимой спортсменки.