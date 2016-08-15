18 тур чемпионата Беларуси по футболу завершился в прошедшие выходные

Новости Беларуси. На выходных по стране прокатилась волна матчей 18 тура футбольной Высшей лиги. В пятницу безоговорочным центром внимания болельщиков была игра «Крумкачоў» с «Ислочью, победителями из которой вышли гости.

На следующий день наиболее интригующей афишей выделялся поединок минского «Динамо» и «Шахтера». «Бело-голубые» в очередной раз разочаровали своих поклонников. Уже к 50-й минуте они горели 0:3, пропустив от Старгородского, Лаптева и Бурко. Скрасил эту безысходность только запоздавший гол Юрия Габовды ближе к закату встречи.

А вот брестские тезки минских динамовцев сумели разжиться тремя очками, одолев на домашней арене «Белшину», – 2:1. Также в субботу БАТЭ уверенно переиграл «Минск», хотя и пропустил от «горожан» первым.

Завершали 18 тур вчера вечером баталии в Лунинце, Новополоцке и Слуцке. «Гранит» и «Славия» голов не забили, «Слуцк» и «Городея» огорчили друг друга по разу, а «Торпедо-БелАЗ» увез три очка из столицы нефтяников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».