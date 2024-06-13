Могилёвский ЦОР вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов по пляжному футболу

13 июня в Португалии стартовала стадия плей-офф. В первом раунде подопечные Вадима Бокача победили болгарский клуб Spartak Varna. Несмотря на пропущенный мяч, наши ребята сумели взять контроль над игрой, показали высокий уровень футбола и не оставили шансов своим соперникам. Как итог – разгром болгарской команды со счетом 8:3 и проход в четвертьфинал главного европейского клубного турнира. Покером в составе победителей отличился Евгений Новиков, дубль на счету Станислава Суслова, по одному голу забили Юрий Петровский и Андрей Водоевич. Победитель и призеры турнира определятся 16 июня.