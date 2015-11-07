В Раубичах проходит открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису среди ветеранов

Новости Беларуси. Все возрасты покорны не только любви, но и настольному теннису. В Раубичах проходит открытый чемпионат Республики Беларусь среди ветеранов — заслуженных тренеров и мастеров спорта малой ракетки.

Не каждая встреча выпускников проходит так тепло и дружественно, как чемпионаты по настольному теннису среди ветеранов. Пускай с годами сил и становится меньше, но за счет опыта и игровой практики ветераны все же могут показать настоящий класс. Да и приятные встречи несомненно поднимают настроение.

Понятное дело, что в любой спорт стоит приходить как можно раньше. Но настольный теннис ждет с распростертыми объятьями всех и всегда. И если, например, в футболе вас подводит здоровье, милости просим за теннисный стол. Здесь вам рады всегда.

Артур Карпович, председатель Минского городского отделения «Белорусской федерации настольного тенниса»:

Люди не заканчивают. У нас свыше 70 лет 13 представителей приехало. И я хочу вам сказать, что очень высокий уровень мастерства и обычному человеку с ними бесполезно становиться играть.

Открытый чемпионат Беларуси проводится уже в 21-й раз — можно быть уверенным, что механизм работы на таком масштабном турнире отлажен. Сегодня здесь свыше 180 участников из 6 государств — заслуженные мастера спорта Советского Союза, белорусские, российские и даже французские звезды настольного тенниса. Завтра, 8 ноября, пройдут финальные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».