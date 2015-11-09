Солигорский «Шахтер» завоевал «бронзу» чемпионата Беларуси по футболу. Очередной сезон завершен

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» – бронзовый призер «Беларусбанка» – чемпионата Беларуси по футболу». В последнем, 26 туре, первенства «горняки» на домашнем стадионе переиграли брестское «Динамо» – 2:1. В составе победителей забивали Старгородский и Януш. Последний признан лучшим бомбардиром первенства. На его счету – 15 забитых мячей.

Главный конкурент за бронзу – бобруйская «Белшина» – уступила «Граниту» и расположилась на четвертой позиции.

Высшую лигу покидает «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».