Республиканские соревнования среди любителей хоккея: команда Президента Беларуси обыграла дружину Минской области – 6:2

Новости Беларуси. Дружина Президента Беларуси победно стартовала на девятых традиционных Республиканских соревнованиях среди любителей хоккея. На льду «Чижовка-Арены» со счетом 6:2 команда Президента обыграла хоккеистов Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Микульчик, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Первая игра. Начинать тяжело. Все настраиваются, чтобы показать полную силу, свои возможности.

Дмитрий Юдин, игрок команды Минской области:

Игра шикарная! Это праздник хоккея, который приносит удовольствие не только нам, но и зрителям, которые приходят поболеть за нас. Поэтому приходите на хоккей, радуйтесь, а также приобщайтесь к спорту!

Дружина Президента уверено держит пальму первенства. Она становилась победительницей 6 раз.

Напомним, что в турнире принимают участие только хоккеисты-любители старше 30 лет. Почти в каждой команде можно встретить бывших игроков национальной сборной Беларуси.