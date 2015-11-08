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Республиканские соревнования среди любителей хоккея: команда Президента Беларуси обыграла дружину Минской области – 6:2

08 ноября 2015 14:02
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Новости Беларуси. Дружина Президента Беларуси победно стартовала на девятых традиционных  Республиканских соревнованиях среди любителей хоккея. На льду «Чижовка-Арены» со счетом 6:2 команда Президента обыграла хоккеистов Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Микульчик, игрок команды Президента Республики Беларусь:
Первая игра. Начинать тяжело. Все настраиваются, чтобы показать полную силу, свои возможности.

Дмитрий Юдин, игрок команды Минской области:
Игра шикарная! Это праздник хоккея, который приносит удовольствие не только нам, но и зрителям, которые приходят поболеть за нас. Поэтому приходите на хоккей, радуйтесь, а также приобщайтесь к спорту!

Дружина Президента уверено держит пальму первенства. Она становилась победительницей 6 раз.

Напомним, что в турнире принимают участие только хоккеисты-любители старше 30 лет. Почти в каждой команде можно встретить бывших игроков национальной сборной Беларуси.

# Хоккей Беларуси # Павел Микульчик # Дмитрий Юдин

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