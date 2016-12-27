Много сил и здоровья вложил в сборную Беларуси: футболист Калачёв отвечает на «Простые вопросы»

Тимофей Калачёв, лучший футболист Беларуси 2016 года в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Тимофей Сергеевич, добрый вечер! Поздравляю Вас с этим прекрасным званием. Более того, оно немножко омрачено Вашим заявлением о том, что Вы заканчиваете карьеру в национальной сборной. Я, честно говоря, подумал, что, вообще, уже футбольную карьеру решили заканчивать. Вы пишете, что решение было непростым. Но почему?

Тимофей Калачёв, лучший футболист Беларуси 2016 года:

Я отдал очень много, часть своей жизни большую, наверное. Очень много игр сыграл за свою страну.

Вы с 2004 играете за сборную?

Тимофей Калачёв:

А, если считать молодёжную – то ещё раньше. И юниорскую сборную.

То есть, очень много игр, очень много сил, желания, здоровья – всего было вложено в это.

Поэтому очень непросто говорить об этом и понимать, что завершается, например, моя карьера именно в сборной.

Вы решили не отдавать больше сил? Сконцентрироваться на клубной карьере?

Тимофей Калачёв:

Это решение, в первую очередь, было принято только потому, что, к сожалению, в этом году у нас уже не получится, в этой стадии…

Вас Люксембург подкосил?

Тимофей Калачёв:

Ну, конечно, очень было обидно. Очень жалко, что произошло. Можно так сказать, да. И поэтому шансов у нас уже у нашей сборной, скорее всего, практически нет, наверное, попасть на чемпионат мира.

И мне уже 35 лет – довольно-таки много, и я принял решение лишь только потому, что нужно давать дорогу молодёжи, молодым игрокам.

Потому что я понимаю, что за счёт сборной, как было у меня в своё время, они могут попасть в более сильные клубы, в более сильные чемпионаты, где больше принесут сборной. И занимать, как бы, на данный момент уже место – ну, нет, наверное.

Тимофей Сергеевич, Вы, наверное, знаете, мой отец был тоже футболистом – вратарём минского «Динамо». И он, когда уже умер, мне его друг Юрий Курбыко рассказывал про то, как отец уходил из клуба, отдал ему перчатки и сказал: «Вот, это – твой шанс. Не упусти его. Редко бывают такие шансы». Вот Вы, оставляя своё место, очень важное место в любой футбольной команде, те, кто даже неспециалисты, знают, что любая комбинация в клубе «Ростов» начинается комментатором: «Калачёв подаёт, Калачёв навешивает». Точно так же было, наверное, в сборной. Вот эту свою майку, эту эстафету – кому бы из белорусских ребят отдали? В сборной?

Тимофей Калачёв:

Такой интересный вопрос. Выделять кого-то…

Игорь Стасевич – очень сильный футболист. Михаил Гордейчук – тоже.

Главное, чтобы их цели ещё повышались. То есть, у сборной у нашей очень хорошие перспективы. Да, у нас где-то что-то не получалось. Мы были рядом где-то в квалификации, могли вот-вот попасть. Есть болельщики наши, всё это ждут и верят.

Это не пустые слова? Очень часто можно услышать, что, в принципе, природа-мать не дала Беларуси такое количество спортсменов, способных выступать на хорошем уровне. И с этим ничего не сделаешь. Точно такая же ситуация будет в Литве, в небольших европейских странах. В общем, только редкая удача или стечение обстоятельств могут нам помочь пробиться в элиту.

Тимофей Калачёв:

Безусловно, Вы правы. Конечно же, те команды, которые, когда-то один раз попадали – та же Латвия, по-моему – они попадали на чемпионат Европы, это был фантастический какой-то результат. Исландия. Фурор там. Нам очень сложно.

К сожалению, наш чемпионат не растёт, не повышается у него интерес.

Многие факторы здесь. И поэтому сборная, наверное, тоже от этого очень много зависима. Нам очень сложно пробиться на ТОП-турнир большой, потому что футбол… Все страны претендуют и очень большие страны, и соперничать можно в одной игре, как мы показывали играми с французами – можно и выигрывать, и не проигрывать. Но когда это – квалификация, когда это – турнир... Очень сложно, если нет уровня довольно-таки высокого туда попасть, поэтому…

Средний уровень по команде, как средняя температура – невысок.

Тимофей Калачёв:

Безусловно, и я считаю, что, если бы у нас было 2-3-4 игрока, которые играли именно в ТОП-клубах – мы бы могли это сделать.

Но, на данный момент, у нас, у нашей страны таких игроков нет.

Знаете, футбол – это командная игра. И Вы – фактически лучший футболист Беларуси. Исходя из того, что самый успешный в тех турнирах, в которых Вы принимаете участие. Второе место в чемпионате России и Кубок России. Но всё в судьбе футболиста зависит от того, в каком он клубе оказался? Вы же понимаете, глядя на суперклубы, что Вы бы достойно смотрелись в них вместо некоторых игроков. Просто судьба распределилась так, что Вы в «Ростове», а не, допустим, в «Баварии». А то, может быть, и в «Барселоне» или «Манчестере»?

Тимофей Калачёв:

Ну да. Я могу только под Вашими словами подписаться. Это, зачастую, так и есть. Как, когда ты играешь в клубе, который борется за самые высокие места, он постоянно играет в ТОП-турнирах. И у тебя всё по-другому получается, и ты намного заметен. Да, Вы, опять же, правильно сказали, что не сложилось у меня так – попасть в большую команду, в ТОП-команду.

А вот как выглядит этот, скажем, закулисный рынок? Это, всё-таки, удача, случай? Тебя случайно увидели, заметили? Или это – работа агентов? Что в шоу-бизнесе называются – продюсеров, которые проталкивают, кому-то что-то сказали, где-то сделали-сделали. Как это происходит?

Тимофей Калачёв:

Есть удивительные вещи – иногда просто не понимаешь, как это происходит. Допустим, вот в российском чемпионате, в котором я участвую, бывают такие переходы непонятные – то есть, вроде бы, обычный, средний игрок переходит в большую команду, подписывает очень неплохие контракты и играет. Удивляешься, да. Но, в основном, я считаю, что, конечно же, хороший игрок, талантливый, интересный – зачастую видно его. Если сравнивать вот эти вот команды, когда встречаешься с игроками высокого уровня, ты видишь, что это – уровень.

Его прямо чувствуется, что – расслабленность малейшая и сразу же приходит наказание.

Если берётся в футбольной игре, вообще, в игре какой-то – чувствуется сразу, если это – команда уровня «Баварии», «Атлетико», «Мадрида».

Я видел Ваше интервью перед матчем с «Баварией», и Вы так говорите: «Даже я побаиваюсь. Просто машина, которая ломает всё».

Тимофей Калачёв:

Безусловно. Но Вы же тоже, наверное, видите, как они легко в своём чемпионате Германии просто «проезжают» эти команды, не замечая.

Ну, а Вы мысленно себя ставили на место «номера два» в «Баварии». Вы бы потянули? Ну, понятно, что внутри, в глубине. Были такие мысли? Вот Вы смотрите – парень там играет на Вашей позиции.

Тимофей Калачёв:

Ну, конечно же, мысленно я бы мог себя представить. И я считаю, что… Почему нет? Но я вижу, что там звёзды высочайшего уровня.

В свои 35 лет, оглядываясь на футбольную карьеру. Вы вспоминаете те моменты, когда всё могло пойти по-другому? Или, в общем, даже и шанса не было? Я скажу, что Вы – успешны. Всё-таки, лучший футболист нашей страны. Могли к Вам повернуться ещё более звёзды?

Тимофей Калачёв:

Я думаю, что единственный момент, где могло быть по-другому, когда я перешёл в донецкий «Шахтёр», когда у меня, в принципе, всё очень неплохо начало получаться, я боролся за попадание в состав и в команде. Ну, так всё развернулось, что я потом ушёл в аренду и где-то вот, если бы я остался в этой большой команде – в то время, может быть, всё сложилось по-другому.

В остальном же я очень доволен всем, что у меня происходило.

Вы видели большое количество тренеров. Для большинства – загадка, что происходит внутри команды. Одни и те же игроки с одним тренером дают результат, другие – не дают. Вот, знаете, как у актёров: «Это – мой режиссёр». Кто произвёл на Вас сильнейшее впечатление? Или кого бы Вы назвали: «Вот это – мой тренер».

Тимофей Калачёв:

Такие мысли у меня есть, конечно же – как должен выстраиваться тренировочный процесс, как должен тренер себя вести. Последний наш в «Ростове» Курбан Бердыев – он, конечно… Уже многие, наверное, говорили о нём. Для меня есть вот такие качества, которые очень импонируют. Но я думаю, что такие качества, как и у футболиста – это не у всех такое есть.

Но тут же, понимаете, у футболиста ещё, как бы, физические данные и упрямство, и напористость. Он – уникальный человек для европейского футбола. Такой истинно верующий мусульманин. Всё время показывают эти отрывки, как после забитых голов он молится. Его набожность влияет на процесс тренировочный?

Тимофей Калачёв:

Он очень требовательный. Он очень любит дисциплину. Это прежде всего. И, вообще, это – человек, который…

Футбол для него – это постоянная работа, он в ней всё время.

Скажите, от болельщиков можно упрёки услышать в отношении наших футболистов – типа, лень, недорабатывают, как сонные мухи ползают. Но я совершенно точно знаю, что есть момент, когда человек недорабатывает. Вы высказываете это на поле?

Тимофей Калачёв:

Безусловно, болельщика, вообще, наверное, не обмануть, да? Если ты выходишь на футбольное поле и бьёшься за результат, за команду за свою, за друг друга – ни один болельщик, даже при отрицательном результате, не упрекнёт тебя, будет аплодировать. Это уже было несколько раз. Но, опять же, это болельщик должен любить свою команду, любить спорт этот, любить всё – тогда да.

А, если – будет же видно, что ты где-то убрал ноги, где-то недоработал, где-то не добежал.

Конечно же, это всё видно. Я, как игрок, увижу у своего партнёра. И, если я это увижу, я могу с него спросить – это безусловно. А, если это будет молодой, то ты, тем более, можешь с него спросить. Это, я думаю, заметно.

Сейчас статистика после матчей показывает, сколько набегают футболисты. У Вас сколько получается? Километров 20 за матч?

Тимофей Калачёв:

Нет, за матч – 12 тысяч. Всё время где-то 12 километров.

Слушайте, 35 лет – наверное, всё болит. Что болит, в первую очередь?

Тимофей Калачёв:

Болит, да.

Безусловно, болит. Всё болит.

И, в основном, конечно же, тревожат суставы. За столько лет всё было побито-перебито. Никуда от этого не денешься. Если утром ты просыпаешься и у тебя ничего не болит, то, значит, ты умер.

Сколько ещё суставы протянут, как Вы думаете? Сколько Вы сможете бегать по 12 тысяч?

Тимофей Калачёв:

Я поставил себе планку такую, но я вижу, что она может ещё и скорректироваться. Знаете, у меня ещё есть контракт полтора года и я хочу его с удовольствием доиграть, пока силы есть, желание есть.

В своё время, когда в профессиональный – хотя, тогда это считалось «любительский футбол» – играл мой отец, заканчивалась карьера и человек оставался ни с чем. Мой отец стал детским тренером и, в общем, после более-менее каких-то достойных доходов, зарплата была, в общем-то, фактически учительская. Вы себе представляете окончание карьеры. Вы готовы к жизни без футбола, без контрактов?

Тимофей Калачёв:

Наверное, да. Для каждого спортсмена, игрока, тем более, в этот непростой период в жизни – после этого надо немножко адаптироваться к обычной жизни. Да, я, в принципе, себя готовлю.

И я готов. Я очень долго играю.

На пенсию Вы можете идти? Не работать?

Тимофей Калачёв:

Ну, в общем, могу. Но это не есть хорошо, скажем так.

Тимофей Сергеевич, большое спасибо за то, что нашли время на эту встречу. Я знаю, что Вы буквально в воскресенье только прилетели и сразу любезно согласились побеседовать. Я поздравляю Вас и всю Вашу семью, и думаю, что телезрители присоединятся – во-первых, с этим званием «Лучшего футболиста Беларуси», во-вторых, с наступающими праздниками. И в финале для зрителей я просто хотел бы Вас спросить: вот какой момент из Вашей футбольной карьеры – или гол, или, что называется, великолепную передачу, которой Вы славитесь, можно было бы показать, как отрывок?

Тимофей Калачёв:

С «Аяксом» момент.

Игра дома «Ростов» – «Аякс», когда мы выиграли 4:1.

Там передача была со штрафного и Саша Ерохин забил головой.