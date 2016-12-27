Почему лучший футболист 2016 года покидает сборную Беларуси?

Тимофей Калачёв, лучший футболист Беларуси 2016 года в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Тимофей Сергеевич, добрый вечер! Поздравляю Вас с этим прекрасным званием. Более того, оно немножко омрачено Вашим заявлением о том, что Вы заканчиваете карьеру в национальной сборной. Я, честно говоря, подумал, что, вообще, уже футбольную карьеру решили заканчивать. Вы пишете, что решение было непростым. Но почему?

Тимофей Калачёв, лучший футболист Беларуси 2016 года:

Я отдал очень много, часть своей жизни большую, наверное. Очень много игр сыграл за свою страну.

Вы с 2004 играете за сборную?

Тимофей Калачёв:

А, если считать молодёжную – то ещё раньше. И юниорскую сборную.

То есть, очень много игр, очень много сил, желания, здоровья – всего было вложено в это.

Поэтому очень непросто говорить об этом и понимать, что завершается, например, моя карьера именно в сборной.

Вы решили не отдавать больше сил? Сконцентрироваться на клубной карьере?

Тимофей Калачёв:

Это решение, в первую очередь, было принято только потому, что, к сожалению, в этом году у нас уже не получится, в этой стадии…

Вас Люксембург подкосил?

Тимофей Калачёв:

Ну, конечно, очень было обидно. Очень жалко, что произошло. Можно так сказать, да. И поэтому шансов у нас уже у нашей сборной, скорее всего, практически нет, наверное, попасть на чемпионат мира.

И мне уже 35 лет – довольно-таки много, и я принял решение лишь только потому, что нужно давать дорогу молодёжи, молодым игрокам.

Потому что я понимаю, что за счёт сборной, как было у меня в своё время, они могут попасть в более сильные клубы, в более сильные чемпионаты, где больше принесут сборной. И занимать, как бы, на данный момент уже место – ну, нет, наверное.