Футболист Тимофей Калачёв: чемпионат Беларуси не растёт, сборной в ТОП-турнир пробиться сложно

Тимофей Калачёв, лучший футболист Беларуси 2016 года в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Очень часто можно услышать, что, в принципе, природа-мать не дала Беларуси такое количество спортсменов, способных выступать на хорошем уровне. И с этим ничего не сделаешь. Точно такая же ситуация будет в Литве, в небольших европейских странах. В общем, только редкая удача или стечение обстоятельств могут нам помочь пробиться в элиту.

Тимофей Калачёв:

Безусловно, Вы правы. Конечно же, те команды, которые, когда-то один раз попадали – та же Латвия, по-моему – они попадали на чемпионат Европы, это был фантастический какой-то результат. Исландия. Фурор там. Нам очень сложно.

К сожалению, наш чемпионат не растёт, не повышается у него интерес.

Многие факторы здесь. И поэтому сборная, наверное, тоже от этого очень много зависима. Нам очень сложно пробиться на ТОП-турнир большой, потому что футбол… Все страны претендуют и очень большие страны, и соперничать можно в одной игре, как мы показывали играми с французами – можно и выигрывать, и не проигрывать. Но когда это – квалификация, когда это – турнир... Очень сложно, если нет уровня довольно-таки высокого туда попасть, поэтому…

Средний уровень по команде, как средняя температура – невысок.

Тимофей Калачёв:

Безусловно, и я считаю, что, если бы у нас было 2-3-4 игрока, которые играли именно в ТОП-клубах – мы бы могли это сделать. Но, на данный момент, у нас, у нашей страны таких игроков нет.