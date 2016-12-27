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Кому футболист Тимофей Калачёв отдал бы своё место в сборной Беларуси?

27 декабря 2016 20:41
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Тимофей Калачёв, лучший футболист Беларуси 2016 года в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Тимофей Сергеевич, Вы, наверное, знаете, мой отец был тоже футболистом – вратарём минского «Динамо». И он, когда уже умер, мне его друг Юрий Курбыко рассказывал про то, как отец уходил из клуба, отдал ему перчатки и сказал: «Вот, это – твой шанс. Не упусти его. Редко бывают такие шансы». Вот Вы, оставляя своё место, очень важное место в любой футбольной команде, те, кто даже неспециалисты, знают, что любая комбинация в клубе «Ростов» начинается комментатором: «Калачёв подаёт, Калачёв навешивает». Точно так же было, наверное, в сборной. Вот эту свою майку, эту эстафету – кому бы из белорусских ребят отдали? В сборной?      

Тимофей Калачёв:
Такой интересный вопрос. Выделять кого-то… Игорь Стасевич – очень сильный футболист. Михаил Гордейчук – тоже. Главное, чтобы их цели ещё повышались. То есть, у сборной у нашей очень хорошие перспективы. Да, у нас где-то что-то не получалось. Мы были рядом где-то в квалификации, могли вот-вот попасть. Есть болельщики наши, всё это ждут и верят.

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# Футбол Беларуси # Тимофей Калачев

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