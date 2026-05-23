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«МЛ Витебск» и «Гомель» сыграли вничью в стартовом матче 9-го тура чемпионата Беларуси

23 мая 2026 07:45
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«МЛ Витебск» и «Гомель» сыграли вничью в стартовом матче 9-го тура чемпионата Беларуси-0

ФК «МЛ Витебск» удалось сохранить беспроигрышную позицию в матчах чемпионата Беларуси, передает БЕЛТА.

В первом поединке 9-го тура чемпионата страны по футболу среди команд высшей лиги «МЛ Витебск» и «Гомель» не смогли выявить победителя. Финальный счет – 0:0.

«МЛ Витебск» – действующий чемпион страны – остается единственной командой, которая не уступила ни одного матча. Витебчяне имеют в запасе 21 очко, «Динамо-Минск» – 17, «Минск» – 16, «Гомель» – 15. Среди замыкающих таблицу – «Нафтан» с 3 баллами, «Барановичи» – 5, БАТЭ – 6, «Белшина» – 6.

23 мая бобруйская «Белшина» встретится с новополоцким «Нафтаном», «Ислочь» (Минский район) проведет игру с «Витебском», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) померяется силами с «Минском», брестское «Динамо»2 – с «Арсеналом».

Фото: Pinterest

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