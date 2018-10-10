Хоккей. «Юность» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, уступив финскому ТПС

Новости Беларуси. «Юность» потеряла шансы на выход в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минская команда провела пятый матч группового этапа.

Парни Михаила Захарова встречались с соперниками из финского ТПС и проиграли – 1:3. Единственную шайбу у белорусов забросил Михаил Стефанович. Теперь после пяти матчей в активе «Юности» три очка. Минчане занимают четвертое место в группе Б.

В заключительной игре группого этапа «Юность» 17 октября сыграет дома с ТПС.