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Хоккей. «Юность» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, уступив финскому ТПС

10 октября 2018 09:52
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Новости Беларуси. «Юность» потеряла шансы на выход в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минская команда провела пятый матч группового этапа.

Хоккей. «Юность» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, уступив финскому ТПС-1

Парни Михаила Захарова встречались с соперниками из финского ТПС и проиграли – 1:3. Единственную шайбу у белорусов забросил Михаил Стефанович. Теперь после пяти матчей в активе «Юности» три очка. Минчане занимают четвертое место в группе Б.

В заключительной игре группого этапа «Юность» 17 октября сыграет дома с ТПС.

Хоккей. «Юность» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, уступив финскому ТПС-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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