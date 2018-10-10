«Шансы у наших ребят очень большие». XVI Международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева стартовал в Минске

Новости Беларуси. XVI Международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мемориал хоть и не юбилейный, но во многом знаковый.
Новости Беларуси. XVI Международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мемориал хоть и не юбилейный, но во многом знаковый.
В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения Виктора Ливенцева. Также в этом году турнир имеет статус тестового ко II Европейским играм.
В составе белорусской команды 20 мужчин и 5 женщин. Первым из нашей сборной на ринг вышел Антон Наханьков, однако когда три раунда не выявили сильнейшего, это сделали судьи и, увы, не в пользу белоруса. А вот Антон Черномаз свой предварительный бой выиграл.
Антон Черномаз, участник соревнований:
Немножко раскачаться надо было, почувствовать соперника. Нормально вроде. Первый раунд дал ему вымахаться, потом уже старался прибавлять где-то, на ошибках ловить.
Михаил Бернадский, бронзовый призер Чемпионата Европы по боксу (2004 год):
Наши ребята, белорусы: Виталий Бондаренко, Дмитрий Асанов… Наш состав очень сильный, и шансы у наших ребят очень большие.
16-й турнир Ливенцева собрал 193 боксера из 19 стран мира. Полуфинальные бои состоятся 11 октября, а финалы – 13 октября. Всего будет разыграно 15 комплектов медалей: 10 – у мужчин и 5 – у женщин.