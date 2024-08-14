Минское хоккейное «Динамо» обыграло «Норильск» в товарищеском матче

Минское хоккейное «Динамо» одержало долгожданную победу в нынешнем межсезонье. Наш представитель в КХЛ взял верх над участником ВХЛ – «Норильском», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нужно сделать ремарку – Дмитрий Квартальнов на матч выставил не оптимальный состав. К слову, «зубры» забросили первыми.

Спустя всего 25 секунд Роман Горбунов удвоил перевес нашей дружины. Дальше – больше. Совсем скоро счет стал разгромным – 4:0. Но еще до антракта россияне пришли в себя и отквитали 2 шайбы. Следующий отрезок выдался менее результативным. Зрители увидели всего 1 гол. Это Роман Горбунов оформил хет-трик и вновь сделал преимущество хозяев льда комфортным. В заключительной 20-минутке команды отличились по разу. Финальный результат – 6:3 в пользу «Динамо». Однако на этом матч не прекратился. В овертайме белорусы успех повторили, а в серии буллитов его окончательно закрепили.