Минское хоккейное «Динамо» объявило о подписании трёх игроков

Керран минувший сезон провел в магнитогорском «Металлурге». Защитник сыграл 57 матчей, в которых набрал 22 очка. Также он известен по АХЛ. Несомненным усилением должно стать появление в рядах «зубров» действующего обладателя Кубка Колдера – Энаса. Он одноклубник нашего Алексея Протаса по «Херши» и был лидером «медведей». В регулярке выходил на лед в 41-м поединке и набрал 21 очко. И Янни Калдис ранее представлял «Бейкерсфилд». Позиция на площадке – защитник.