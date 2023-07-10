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Минское хоккейное «Динамо» объявило о подписании трёх игроков

10 июля 2023 14:18
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Минское хоккейное «Динамо» объявило о подписании сразу трех игроков. Новичками клуба стали Коди Керран, Сэм Энас и Янни Калдис, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское хоккейное «Динамо» объявило о подписании трёх игроков-1

Керран минувший сезон провел в магнитогорском «Металлурге». Защитник сыграл 57 матчей, в которых набрал 22 очка. Также он известен по АХЛ. Несомненным усилением должно стать появление в рядах «зубров» действующего обладателя Кубка Колдера – Энаса. Он одноклубник нашего Алексея Протаса по «Херши» и был лидером «медведей». В регулярке выходил на лед в 41-м поединке и набрал 21 очко. И Янни Калдис ранее представлял «Бейкерсфилд». Позиция на площадке – защитник.

# Хоккей Беларуси # Алексей Протас # Фотофакт

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