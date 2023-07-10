Кирилл Васько – бронзовый призёр первенства Европы по борьбе

По ходу старта ему пришлось проявить бойцовские качества. Белорус проиграл в первой же схватке, однако затем через утешительную сетку сумел добраться до медального сражения. В споре за пьедестал он не оставил оппоненту ни единого шанса, взяв матч со счетом 9:0.