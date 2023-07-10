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Кирилл Васько – бронзовый призёр первенства Европы по борьбе

10 июля 2023 13:21
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Кирилл Васько – бронзовый призер первенства Европы по борьбе среди спортсменов до 15 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кирилл Васько – бронзовый призёр первенства Европы по борьбе-1

По ходу старта ему пришлось проявить бойцовские качества. Белорус проиграл в первой же схватке, однако затем через утешительную сетку сумел добраться до медального сражения. В споре за пьедестал он не оставил оппоненту ни единого шанса, взяв матч со счетом 9:0.

# Борьба # Фотофакт

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