Виктор Лукашенко посетил секцию борьбы в Шклове, в которой сам начинал занимался

Новости Беларуси. У начинающих спортсменов есть все возможности, чтобы добиться высоких результатов, уверен глава НОК Беларуси. Виктор Лукашенко посетил детско-юношескую школу олимпийского резерва в Шклове, где посмотрел, в каких условиях тренируются юные борцы. Всего их там около 80, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитанники школы не раз становились призерами соревнований разных уровней. Сегодня начинающие спортсмены говорили с профессионалами о сложностях на спортивном пути, достижениях и первых победах. К разговору присоединились председатель Белорусской федерации борьбы, двукратный чемпион мира Алим Селимов и серебряный призер Олимпийских игр в Токио Ирина Курочкина. Титулованные гости отметили: залог успеха – дисциплина и стремление к высшим результатам.

Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси:

Пьедестал Олимпийских игр в наше непростое время – это большого стоит. И ребята видят, что можно. Ставьте цели, стремитесь к этому, будьте дисциплинированными – и, пожалуйста, все в ваших руках. Поэтому обязательно такие встречи надо проводить. Я знаю, что у нас многие федерации этим занимаются, многие это делают. Благодаря этому спорт у нас достаточно неплохо развит. У нас молодой спорт, молодежный, детский спорт, я считаю, очень даже неплохо себя показывает.