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Минское «Динамо» завершило выездную серию чемпионата КХЛ

02 ноября 2022 19:45
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Матчем с китайским «Куньлунем» хоккейное «Динамо» завершило очередную выездную серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» завершило выездную серию чемпионата КХЛ-1

Первый период выдался урожайным. «Куньлунь» повел 2:0, однако еще в стартовой 20-минутке «зубры» смогли восстановить равновесие. Ничья – 2:2. Затем началась голевая засуха. Но концовка матча была ошеломительной и оказалась в пользу команды Крэйга Вудкрофта. На последней секунде основного времени поединка Мартынов оформил победу «зубров» – 3:2.

# Хоккей # Игорь Мартынов # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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