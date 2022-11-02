Минское «Динамо» завершило выездную серию чемпионата КХЛ

Первый период выдался урожайным. «Куньлунь» повел 2:0, однако еще в стартовой 20-минутке «зубры» смогли восстановить равновесие. Ничья – 2:2. Затем началась голевая засуха. Но концовка матча была ошеломительной и оказалась в пользу команды Крэйга Вудкрофта. На последней секунде основного времени поединка Мартынов оформил победу «зубров» – 3:2.