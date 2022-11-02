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В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по таиландскому боксу

02 ноября 2022 16:39
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по муай-тай стартовал в «Стайках». Данный турнир последний в этом сезоне, и тренерский штаб закономерно подводит итоги уходящего года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по таиландскому боксу-1

Белоруской федерации кикбоксинга и таиландского бокса уже 30 лет. В рамках турнира и в честь юбилея были поощрены те, кто внес самый значительный вклад в развитие этого вида спорта. Благодарности получили тренеры, спортсмены, функционеры и партнеры. Среди них в первых рядах «Столичное телевидение». На протяжении долгого времени сотрудничество подкреплялось рядом широкомасштабных проектов: трансляциями, специальными репортажами и самой оперативной информацией.  

В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по таиландскому боксу-4

Караев: на СТВ наиболее полно и объективно освещают муай-тай, его любят и хотят смотреть.  

В соревновательной программе первого дня начальные бои. В четверг, 3 ноября, пройдут полуфиналы, чемпионы определятся в пятницу, 4 ноября.  

В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по таиландскому боксу-7

Анатолий Симончик, заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:  
За этот год ребята проехали очень много стартов, в частности в России нас с удовольствием принимают и только недавно вернулись из России. К сожалению, с Европой и миром как-то не очень, но с Россией очень плотно работаем. И это дает свои результаты.  

По итогам старта будет сформирована национальная команда, которая представит нашу страну на международных турнирах в 2023 году.  

# Тайский бокс # Анатолий Симончик # Фотофакт

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