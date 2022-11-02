Прямой эфир

Турнир по художественной гимнастике БФСО «Динамо» стартовал в Минске

02 ноября 2022 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске проходит ведомственный турнир по художественной гимнастике. За главный приз спорят юные грации от 7 до 15 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир по художественной гимнастике БФСО «Динамо» стартовал в Минске-1

Девушки оспаривают награды Кубка председателя Минской межтерриториальной организационной структуры. В первый день состоялось командное первенство. Но перед тем как выйти на ковер, юные гимнастики принесли клятву.

Турнир по художественной гимнастике БФСО «Динамо» стартовал в Минске-4

Беречь, чтить, приумножать славные традиции Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Турнир по художественной гимнастике БФСО «Динамо» стартовал в Минске-7

Александр Ярцев, заместитель председателя Совета ММОС БФСО «Динамо»:
Это один из этапов для юных граций подготовки к республиканским соревнованиям как под эгидой БФСО «Динамо», так и Минспорта. Основное направление центрального аппарата и минской структуры именно в укреплении материально-технической базы, выделения призового фонда и поощрения юных граций и тренерско-преподавательского состава.

Турнир по художественной гимнастике БФСО «Динамо» стартовал в Минске-10

В четверг, 3 ноября, за награды поспорят грации в личном многоборье, а в пятницу, 4 ноября, состоятся финалы. Всего в турнире принимают участие 130 девочек.

# Художественная гимнастика # Александр Ярцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по таиландскому боксу
02 ноября 2022 16:39

В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по таиландскому боксу

Караев: на СТВ наиболее полно и объективно освещают муай-тай, его любят и хотят смотреть
02 ноября 2022 14:08

Караев: на СТВ наиболее полно и объективно освещают муай-тай, его любят и хотят смотреть

НХЛ. Егор Шарангович признан третьей звездой матча против «Ванкувера»
02 ноября 2022 12:15

НХЛ. Егор Шарангович признан третьей звездой матча против «Ванкувера»