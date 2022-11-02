Турнир по художественной гимнастике БФСО «Динамо» стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске проходит ведомственный турнир по художественной гимнастике. За главный приз спорят юные грации от 7 до 15 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки оспаривают награды Кубка председателя Минской межтерриториальной организационной структуры. В первый день состоялось командное первенство. Но перед тем как выйти на ковер, юные гимнастики принесли клятву.

Беречь, чтить, приумножать славные традиции Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Александр Ярцев, заместитель председателя Совета ММОС БФСО «Динамо»:

Это один из этапов для юных граций подготовки к республиканским соревнованиям как под эгидой БФСО «Динамо», так и Минспорта. Основное направление центрального аппарата и минской структуры именно в укреплении материально-технической базы, выделения призового фонда и поощрения юных граций и тренерско-преподавательского состава.