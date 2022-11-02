Футбол. Команда «Энергетик-БГУ» вышла в лидеры чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу 2 октября были сыграны два перенесенных матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И оба они могли существенно повлиять на расстановку сил на вершине таблицы.

Вначале в бой вступили «Энергетик» и минское «Динамо». Оба коллектива до последнего претендовали на золото. А потому любая осечка могла оказаться роковой. Соперники выдали яркое противостояние. Зрители стали свидетелями сразу пяти взятий ворот. Более точны были «студенты», они забили четырежды. Таким образом, «Энергетик» не только вновь обозначил свои притязания на чемпионство, но и временно вышел в лидеры.

Ровно до тех пор, пока на поле не появился «Шахтер». Действующий чемпион дома принимал блеклое брестское «Динамо». Хозяева открыли счет на 23-й минуте. А на 26-й упрочили свой перевес. Больше цифры на табло не менялись. «Шахтер» победил 2:0 и вернулся на первое место. Его отрыв от «Энергетика» по-прежнему составляет 2 очка. Матчи предпоследнего тура будут сыграны в воскресенье, 6 ноября.