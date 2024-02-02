Теннис. Ирина Шиманович завершила выступление на турнире в США

Ирина Шиманович завершила борьбу на челлендже в США. Во втором раунде наша спортсменка, занимающая 222-е место в топе, в двух сетах уступила 328-й ракетке планеты, американке Виктории Ху – 1:6, 4:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом отрезке белоруска взяла лишь стартовый гейм на своей подаче, а после проиграла восемь геймов подряд. Во второй партии Шиманович удалось совершить небольшой камбэк и даже отыграть три матчбола. Но для итоговой победы этого не хватило.