Минское «Динамо» вновь победило «Спартак» в КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз «зубры» порадовали родную публику дома, взяв верх над тогда еще второй командой Западной конференции. Первый гол случился ближе к концу дебютного периода. Сэм Энас реализовал большинство. Спустя всего 75 секунд он же технично исполнил буллит. Во второй 20-минутке россияне сократили отставание до минимума. До финальной сирены цифры на табло не менялись. Таким образом, «Динамо» одержало 5-ю кряду победу и официально вышло в плей-офф. На данный момент белорусы занимают 6-ю строку.