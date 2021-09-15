Минское «Динамо» входит в топ-10 Индекса силы КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» занимает 9-е место в Индексе силы континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На минувшей неделе «зубры» добыли победы над «Локомотивом» (4:3) и «Ак Барсом» (5:2), но уступили «Автомобилисту» (1:2). Если же брать в расчет только западную конференцию, то здесь белорусы шестые.

Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов, за победу в основное время одна дружина отнимает у другой 25 % ее очков, в случае виктории в овертайме или в серии бросков – лишь 12,5 %.