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Минское «Динамо» входит в топ-10 Индекса силы КХЛ

15 сентября 2021 20:05
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» занимает 9-е место в Индексе силы континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На минувшей неделе «зубры» добыли победы над «Локомотивом» (4:3) и «Ак Барсом» (5:2), но уступили «Автомобилисту» (1:2). Если же брать в расчет только западную конференцию, то здесь белорусы шестые.

Минское «Динамо» входит в топ-10 Индекса силы КХЛ-1

Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов, за победу в основное время одна дружина отнимает у другой 25 % ее очков, в случае виктории в овертайме или в серии бросков – лишь 12,5 %.

Минское «Динамо» входит в топ-10 Индекса силы КХЛ-4

Таким образом, Индекс силы показывает, какие клубы в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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