Баскетбол. «Цмоки» одолели «Лейден» и вышли в финал квалификации

В матче 1/2 «драконы» в тяжелейшем противостоянии сломили сопротивление «Лейдена». Финальное превосходство составило всего 2 очка – 69 на 67. У нас самым полезным на площадке оказался Роберт Апшоу. Он набрал 17 баллов. Соперник «Цмоков» по решающей битве пока не известен. Однако сроки сражения названы – это будет пятница, 17 сентября.