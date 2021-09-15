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Баскетбол. «Цмоки» одолели «Лейден» и вышли в финал квалификации

15 сентября 2021 20:01
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Новости Беларуси. Мужской баскетбольный клуб «Цмоки» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. «Цмоки» одолели «Лейден» и вышли в финал квалификации-1

В матче 1/2 «драконы» в тяжелейшем противостоянии сломили сопротивление «Лейдена». Финальное превосходство составило всего 2 очка – 69 на 67. У нас самым полезным на площадке оказался Роберт Апшоу. Он набрал 17 баллов. Соперник «Цмоков» по решающей битве пока не известен. Однако сроки сражения названы – это будет пятница, 17 сентября.

# Баскетбол # Роберт Апшоу # Фотофакт

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