Минское «Динамо» в матче КХЛ обыграло «Сибирь»

Хоккеисты минского «Динамо» с победы начали выездное турне по Дальнему Востоку в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская команда в искрометном матче была сильней «Сибири» – 5:4. Уже на 4-й минуте хозяева открыли счет, но усилиями Егора Борикова и Ксавье Уэлле динамовцы вышли вперед – 2:1. После второй 20-минутки преимущество гостевой команды увеличилось до двух шайб – «зубры» вели со счетом 5:3.

Ключевым стал заключительный отрезок матча. «Сибирь» усилила давление и за полторы минуты до окончания третьего периода отквитала одну шайбу. Однако наша дружина выстояла и одержала победу – 5:4. Виталий Пинчук набрал три результативных балла. Следующий поединок команда Дмитрия Квартальнова проведет 4 декабря против «Адмирала».