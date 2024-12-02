«Динамо-Минск» сыграет с «Сибирью» на выездной серии в КХЛ

Порадовать болельщиков и прервать серию поражений – минское «Динамо» открывает пятиматчевую выездную серию в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая остановка в Новосибирске, где «зубры» сыграют с «Сибирью». Динамовцам нужно улучшать турнирное положение после домашних неудач в играх с московским «Динамо», «Автомобилистом» и «Трактором». В Западной конференции «зубры» занимают 8-е место. Всего соперники встречались 31 раз, небольшой перевес на стороне россиян, одержавших 19 побед. Минчане готовы улучшить статистику, матч «Сибирь» – «Динамо» начнется в 15:30.