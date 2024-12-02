Белорус Дмитрий Кузьмин провёл один из лучших матчей в сезоне АХЛ

В поединке против «Калгари» защитник «Манитобы» набрал два результативных балла – на его счету заброшенная шайба и голевая передача. Несмотря на это, команда Кузьмина уступила со счетом 2:3. Тем не менее белорус был признан третьей звездой матча. Всего в активе Дмитрия Кузьмина в 11 поединках три балла. Еще один отечественный хоккеист Илья Соловьев играл в обороне «Калгари», но результативными действиями не отметился.

Артем Левшунов помог «Рокфорду» обыграть «Чикаго». Наш защитник забросил вторую шайбу в сезоне. Он отличился в большинстве. Рокфорд одержал победу со счетом 6:3. Также Левшунов дважды бросил по воротам и завершил встречу с показателем полезности -2.