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Белорус Дмитрий Кузьмин провёл один из лучших матчей в сезоне АХЛ

02 декабря 2024 14:39
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Белорус Дмитрий Кузьмин провел один из лучших матчей в сезоне АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Дмитрий Кузьмин провёл один из лучших матчей в сезоне АХЛ-1

В поединке против «Калгари» защитник «Манитобы» набрал два результативных балла – на его счету заброшенная шайба и голевая передача. Несмотря на это, команда Кузьмина уступила со счетом 2:3. Тем не менее белорус был признан третьей звездой матча. Всего в активе Дмитрия Кузьмина в 11 поединках три балла. Еще один отечественный хоккеист Илья Соловьев играл в обороне «Калгари», но результативными действиями не отметился.

Артем Левшунов помог «Рокфорду» обыграть «Чикаго». Наш защитник забросил вторую шайбу в сезоне. Он отличился в большинстве. Рокфорд одержал победу со счетом 6:3. Также Левшунов дважды бросил по воротам и завершил встречу с показателем полезности -2.

# Хоккей

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