Минское «Динамо» уверенно выиграло у чеховского «Витязя»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело первый матч очередной домашней серии в регулярном чемпионате КХЛ. Соперник из разряда принципиальных — чеховский «Витязь».

Пусть и пропустили минчане первыми, на старте второго периода забил Александр Королюк, но быстро сумели отыграться. Новичок команды Янне Нискала броском, почти от синей линии, сравнял счет. То была его дебютная шайба за «Динамо». Затем на льду начался совсем другой хоккей.

В третьем периоде «Динамо» показало чуть ли не лучший хоккей в сезоне. И с разницей в несколько минут забило дважды. Обе шайбы провел Джефф Платт. Минчане, под руководством Александра Андриевского, одержали победу 3:1, сообщили в программе «СТВ-спорт».