Белорусы, как и грозились, обыграли Грузию

Новости Беларуси. На минском стадионе завершился отборочный матч чемпионата мира по футболу-2014 между сборными Беларуси и Грузии. После первой половины игры белорусы выигрывали со счетом 2:0. На 6-й минуте встречи ворота гостей распечатал Ренан Брессан, а на 28-й минуте результат удвоил Станислав Драгун.

Далее идет архивная новость.

Менее суток остается до матча Беларусь – Грузия. Гости уже прибыли в нашу страну и сейчас усиленно тренируются. Наша сборная настроена только на победу. Футболисты рассчитывают на поддержку трибун.

Сулико Иоселиани – ценитель высокого искусства и профессионального футбола в одном лице. Когда руководитель ансамбля узнал об отборочном матче Беларусь – Грузия, решение не заставило ждать: на «гастроли» в фан-зону коллектив отправится в полном составе – 50 человек.

Сулико Иоселиани, руководитель ансамбля «Солнечная Грузия»:

Все пойдем болеть. Главное, чтобы при такой нефутбольной погоде мы увидели красивый футбол. Будем болеть, конечно, за Грузию.

Болельщики не упускают шанс стать свидетелями футбольной истории. На игру национальных сборных уже продано 27 тысяч билетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая цифра в полушаге от повторения аншлага на матче с Испанией, а ведь до самой игры еще сутки.

Болельщики:

Купил сегодня билет на Беларусь – Грузию. Буду болеть, конечно, за Беларусь. Родная команда. Поддержим наших.

С подружкой идем на футбол, очень любим, болеем за наших. Пойдем смотреть, будем яро болеть.

Купили сегодня билеты на матч Беларусь – Грузия. Нас пойдет очень большая компания. Девушки наши пойдут, будем приобщать их к футболу, будем болеть как за наших (патриоты), так и за грузинскую сборную, так как она сильная и показывает достойный результат в группе.

Исход встречи для обеих команд может стать решающим. В мире футбола, где показатель успеха – очки, за последние бороться приходится не на шутку.

Александр Кобахидзе, игрок национальной сборной Грузии:

Белорусская команда, как мы знаем, очень хорошая. Мы с ними играли в Тбилиси. Они очень сильные физически, очень хорошо готовы. Есть классные футболисты. Я думаю, что очень хорошая игра будет завтра, интересная. Обе команды хотят выиграть.

Пока игроки разминаются, а болельщики делают ставки, на самой спортивной арене готовятся к теплому приему обеих сторон. Сразу же после игры с Испанией стадион «Динамо» переживает второе рождение. На поле стригут газоны, 16 октября здесь появится свежая разметка. Зрительский сектор также приводят в порядок, а где надо меняют сиденья.

Работник стадиона:

Могут зрители порвать штаны, рубахи, поэтому демонтируем кресла, ставим другие.

Эта игра станет своего рода реваншем для национальной сборной. Символично – отборочный этап для белорусской команды стартовал в Тбилиси. Победу в том матче одержала грузинская сборная. 16 октября игроки вновь встретятся на поле. Правда, уже на минском. И здесь многое будет зависеть и от болельщиков. Ведь, как говорится, дома и стены помогают.