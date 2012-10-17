Профессионально оборудованная площадка для мини-футбола с искусственным покрытием появилась в Воложине

Новости Беларуси. Воложинский район теперь может принимать крупные спортивные мероприятия по игровым видам спорта. В городе появилась профессионально оборудованная площадка для мини-футбола с искусственным покрытием. Финансирование объекта взяла на себя федерация футбола. Общая стоимость строительства – более 100 миллионов рублей.

Все плюсы от площадки спортсмены подсчитали уже сегодня. Футбольное поле поможет сделать тренировки комфортными. На зиму поле станет катком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оксана Гладченко, начальник отдела физической культуры, спорта и туризма Воложинского райисполкома:

Уже надо бегать. И чем больше, тем лучше, чтобы песок осел, площадка утрамбовалась и предалось правильное твердое положение. Это уникальные площадки, потому что на них можно играть и в баскетбол, в волейбол. Настолько они плотные и теплые.