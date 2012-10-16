Александр Лукашенко: Минск готов к проведению чемпионата мира по хоккею. И это будет событие

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителям российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обошли вниманием журналисты и чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Беларуси в 2014 году. Александр Лукашенко отметил высокую степень готовности республики к его проведению.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам осталось закончить строительство некоторых гостиниц, и, в принципе, страна будет готова к чемпионату мира 2014 года, потому что арена (может, вы видели нашу арену), «Минск-Арена», так мы ее называем (это конькобежный стадион, культурно-зрелищный, хоккейный дворец, где играет наша основная хоккейная команда, и велотрек). Это в комплексе такое сооружение.

Кстати, мы ни у кого его не переписали. Это была моя идея. Место было, я показал и сказал, что нам нужны эти объекты. Давайте увяжем воедино. А конькобежный и хоккейный стадион даже экономически выгодно, потому что там машины стоят, взаимозаменяемые, взаимодополняемые, которые охлаждают, нагревают и так далее.

Мы создаем подобный объект в Чижовке, на другом конце города. Мы его в будущем году закончим. Уже там под крышей мы сегодня ведем отделочные работы.

Вот основная инфраструктура для игры, хоккея к чемпионату будет готова.

30 ноября (как раз, когда я готовился к встрече, мне принесли письмо), приезжает еще одна инспекция. Они положительно оценивают подготовку. Это одна из окончательных инспекций, которая оценит как идет подготовка. То есть фактически Минск готов. Осталось ускорить строительство гостиниц в Беларуси.

В принципе, если завтра чемпионат мира, мы всех расселим, потому что у нас вокруг Минска (мое было поручение и профсоюзам, и другим, я им помогал), мы все санатории, которые здесь есть, и ведомственные, сделали хорошие. Если хотите, мы можем вас отвезти и показать. А нет, приезжайте в следующий тур и мы вас просто поселим на Минском море в эти санатории, чтобы вы видели, что это отличные гостиничные комплексы. Это буквально от центра 12 км. Пробок у нас, к счастью, таких, как в Москве, пока нет, хотя бывает. Но Минск готов к проведению, вообще Беларусь готова. И это будет событие.