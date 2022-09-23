«Плохо себя чувствовал, но с каждым боем всё набирал обороты». Кто стал чемпионом Беларуси по фехтованию?

Новости Беларуси. На базе столичной «Чижовка-Арены» продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию. 22 сентября 2022 года определились победители и призеры в личном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В белорусской сборной по рапире достаточно молодой состав. Сначала у команды были проблемы с выездом на международные старты в связи с коронавирусом. Теперь нехватка международного опыта, к сожалению, вновь актуальна из-за санкций. В данной ситуации помогают совместные сборы и турниры с российской дружиной. Отметим, на этом чемпионате страны соревнуются исключительно белорусские спортсмены. У мужчин в личном первенстве в рапире победил брестчанин Роман Беляев. У девушек первое место заняла Яна Лазарева-Скранжевская, которая представляет Минскую область.

Михаил Соколов, старший тренер национальной команды по фехтованию:

Все сильнейшие и выиграли. Выиграл Беляев, Курилович – 2 место. И девочки также все подтвердили свои позиции. Поэтому все было ожидаемо. При нынешней конкуренции все было ожидаемо.

Роман Беляев, чемпион Беларуси по фехтованию:

В связи с призывной комиссией тренировки тяжело было совмещать, потому что там команда, так далее. Но все равно тренировались. И придя на соревнования, как-то плохо себя чувствовал, но с каждым боем все набирал обороты. И в итоге занял первое место. В команде вот сейчас приступим к соревнованиям. Пока Брест не идет в фаворитах, но надеюсь, что мы все-таки изменим наше положение, потому что в прошлом году мы выиграли.