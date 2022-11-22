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Минское «Динамо» уступило «Витязю» в домашнем матче КХЛ. Это пятый проигрыш подряд

22 ноября 2022 19:15
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Новости Беларуси. В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» потерпело очередное поражение, дома уступив «Витязю» со счетом 1:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило «Витязю» в домашнем матче КХЛ. Это пятый проигрыш подряд-1

Коллективы являются конкурентами за путевку в плей-офф. И сейчас каждый хотел забрать очки в свою копилку. Счет в противостоянии был открыт в середине второго периода – в составе минчан голевую засуху прервал Седрик Пакетт. Однако хотя бы в этот раз проявить характер и удержать цифры не получилось – в конце третьего отрезка оппоненты сравняли и перевели игру в овертайм, где на первой минуте забросили победную шайбу. Таким образом подопечные Вудкрофта не смогли прервать свою серию поражений, которая уже насчитывает пять дуэлей. 24 ноября наши парни примут «Динамо» из Москвы.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Седрик Пакетт # Фотофакт

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