Минское «Динамо» уступило «Витязю» в домашнем матче КХЛ. Это пятый проигрыш подряд

Коллективы являются конкурентами за путевку в плей-офф. И сейчас каждый хотел забрать очки в свою копилку. Счет в противостоянии был открыт в середине второго периода – в составе минчан голевую засуху прервал Седрик Пакетт. Однако хотя бы в этот раз проявить характер и удержать цифры не получилось – в конце третьего отрезка оппоненты сравняли и перевели игру в овертайм, где на первой минуте забросили победную шайбу. Таким образом подопечные Вудкрофта не смогли прервать свою серию поражений, которая уже насчитывает пять дуэлей. 24 ноября наши парни примут «Динамо» из Москвы.