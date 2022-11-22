Хоккейный турнир среди юношеских сборных: команда Беларуси уступила Сибирскому федеральному округу

На льду столичной «Чижовка-Арены» продолжаются соревнования в рамках первенства федеральных округов среди хоккеистов до 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская команда потерпела поражение во втором поединке подряд.
На льду столичной «Чижовка-Арены» продолжаются соревнования в рамках первенства федеральных округов среди хоккеистов до 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская команда потерпела поражение во втором поединке подряд.
22 ноября наши ребята уступили дружине Сибирского федерального округа со счетом 6:8. На турнире уже стали определяться фавориты и аутсайдеры.
Команда Москвы разгромила своих первых соперников со счетом 17:1 и 14:2. Подавляющее преимущество москвичей в этих встречах придает им фаворитский статус.
Михаил Деев, главный тренер сборной Москвы:
Ребята тренируются, чтобы играть. Играть в турнирах любых, но на таких значимых для них самая большая мотивация, все, ради чего они работают. Чтобы показать себя, получить удовольствие от игры, посмотреть на других ребят. И соответственно для Федерации хоккея России, разных федераций. Здесь важно видеть, как идет прогресс юных хоккеистов, потому что это резерв нашей национальной сборной, олимпийский. И дай бог, чтобы вся эта ситуация в мире урегулируется. И все-таки нам надо нарастить резервы. Это основная наша задача.
В среду, 23 ноября, сборная Беларуси сыграет с командой Северо-Западного федерального округа, а команда Москвы встретится с дружиной Уральского федерального округа.