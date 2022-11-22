Хоккейный турнир среди юношеских сборных: команда Беларуси уступила Сибирскому федеральному округу

Михаил Деев, главный тренер сборной Москвы:

Ребята тренируются, чтобы играть. Играть в турнирах любых, но на таких значимых для них самая большая мотивация, все, ради чего они работают. Чтобы показать себя, получить удовольствие от игры, посмотреть на других ребят. И соответственно для Федерации хоккея России, разных федераций. Здесь важно видеть, как идет прогресс юных хоккеистов, потому что это резерв нашей национальной сборной, олимпийский. И дай бог, чтобы вся эта ситуация в мире урегулируется. И все-таки нам надо нарастить резервы. Это основная наша задача.