40 лет назад ФК «Динамо-Минск» стал чемпионом СССР. Как поздравили мэтров футбола?

Игорь Оберемко, председатель центрального совета БФСО «Динамо»: Какой характер проявляли, как играли, как самоотверженно выходили на поле. Это пример для теперешнего поколения, может быть, сейчас техника другая стала, может, какие-то тактические схемы игры новомодные стали. Но той самоотдачи, того душевного порыва, как играли у нас ветераны, к сожалению, этого не хватает.

Эдуард Малофеев, заслуженный тренер БССР и СССР:

Радостей в этой жизни не так и много. Ей же крупица, в ладошку, наверное, войдет, понимаете в чем дело? Чтобы в этой ладошке была радость, мы для этого и собрались. У нас она была, радость. Мы ее вспоминаем, нам она будет продлевать жизнь, молодежи она будет говорить, что надо стремиться к наивысшим достижениям. Вам надо, мои дорогие, добросовестно трудиться. Если вы учитесь где-то в школе, надо обязательно, не страшась усталости, карабкаться. Если мы все таким образом будем делать, то как же будет плохо? Конечно, будет прекрасно в нашей республике! Конечно, жизнь будет улучшаться семимильными шагами.