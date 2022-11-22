40 лет назад ФК «Динамо-Минск» стал чемпионом СССР. Как поздравили мэтров футбола?

Футбольный клуб «Динамо-Минск» отметил значимую дату. 40 лет назад игроки столичного коллектива совершили по-настоящему великое достижение – стали чемпионами Советского Союза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Футбольный клуб «Динамо-Минск» отметил значимую дату. 40 лет назад игроки столичного коллектива совершили по-настоящему великое достижение – стали чемпионами Советского Союза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
22 ноября в дружеской и теплой атмосфере принимали поздравления все причастные к такому, без преувеличений, невероятному успеху. Мэтры советского и белорусского футбола получили памятные подарки и сказали напутственные слова подрастающему поколению.
Игорь Оберемко, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:
Какой характер проявляли, как играли, как самоотверженно выходили на поле. Это пример для теперешнего поколения, может быть, сейчас техника другая стала, может, какие-то тактические схемы игры новомодные стали. Но той самоотдачи, того душевного порыва, как играли у нас ветераны, к сожалению, этого не хватает.
Эдуард Малофеев, заслуженный тренер БССР и СССР:
Радостей в этой жизни не так и много. Ей же крупица, в ладошку, наверное, войдет, понимаете в чем дело? Чтобы в этой ладошке была радость, мы для этого и собрались. У нас она была, радость. Мы ее вспоминаем, нам она будет продлевать жизнь, молодежи она будет говорить, что надо стремиться к наивысшим достижениям. Вам надо, мои дорогие, добросовестно трудиться. Если вы учитесь где-то в школе, надо обязательно, не страшась усталости, карабкаться. Если мы все таким образом будем делать, то как же будет плохо? Конечно, будет прекрасно в нашей республике! Конечно, жизнь будет улучшаться семимильными шагами.
В 1982 году успех нашей команды прогремел на всю страну. И не только. Даже за рубежом минское «Динамо» до сих пор знают и уважают. А молодежь и сейчас равняется на героев, причастных к значимой победе.