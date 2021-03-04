Минское «Динамо» уступило СКА во втором матче плей-офф чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело второй матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Как и в первой дуэли, белорусы играли на выезде. А противостоял нам питерский СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины выдали огненный первый отрезок. За 20 минут было заброшено сразу шесть шайб. Увы, больше в атаке преуспели хозяева. Они просто ошеломили «зубров» своим натиском. Счет был открыт уже на 65-й секунде.