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Минское «Динамо» уступило СКА во втором матче плей-офф чемпионата КХЛ

04 марта 2021 20:47
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело второй матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Как и в первой дуэли, белорусы играли на выезде. А противостоял нам питерский СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины выдали огненный первый отрезок. За 20 минут было заброшено сразу шесть шайб. Увы, больше в атаке преуспели хозяева. Они просто ошеломили «зубров» своим натиском. Счет был открыт уже на 65-й секунде.

Минское «Динамо» уступило СКА во втором матче плей-офф чемпионата КХЛ-1

К 15-й минуте «Динамо», казалось, безнадежно горело – 0:3. Однако еще до ухода на перерыв белорусский клуб показал зубы, забросив дважды. Отличились Принс и Козун. Но последнее слово осталось за СКА – 4:2,  и команды отправились отдыхать.

Во втором отрезке было много борьбы, причем как физической, так и психологической. Но никому из дружин не суждено было отличиться.

Финальные цифры – 6:4 в пользу СКА. Теперь серия переезжает в нашу столицу. Игровые дни на «Минск-Арене» – 6 и 8 марта.  

# Хоккей Беларуси # Шейн Принс # Брэндон Козун # Фотофакт

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