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«Мешков Брест» встретится с «Вардаром» в заключительном матче ЛЧ

04 марта 2021 14:53
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» проведет 4 марта заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» встретится с «Вардаром» в заключительном матче ЛЧ-1

Брестчане на выезде встретятся с северомакедонским «Вардаром». Для подопечных Рауля Алонсо этот поединок не имеет турнирного значения, поскольку БГК уже в любом случае останется на четвертом месте в группе.

«Мешков Брест» встретится с «Вардаром» в заключительном матче ЛЧ-4

Тем не менее мотивация победить остается, ведь в случае виктории брестчане обновят рекорд по количеству набранных очков на групповом этапе Лиги чемпионов. Сейчас их 13, а лучшим результатом является сезон 2016-2017, когда в активе было 14 баллов.

# Гандбол # Рауль Алонсо # Фотофакт

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