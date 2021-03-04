«Мешков Брест» встретится с «Вардаром» в заключительном матче ЛЧ

Брестчане на выезде встретятся с северомакедонским «Вардаром». Для подопечных Рауля Алонсо этот поединок не имеет турнирного значения, поскольку БГК уже в любом случае останется на четвертом месте в группе.

Тем не менее мотивация победить остается, ведь в случае виктории брестчане обновят рекорд по количеству набранных очков на групповом этапе Лиги чемпионов. Сейчас их 13, а лучшим результатом является сезон 2016-2017, когда в активе было 14 баллов.