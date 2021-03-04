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Экстралига. Подробности матча «Юности» с хоккеистами «Бреста»

04 марта 2021 17:20
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Новости Беларуси. 4 марта в белорусской экстралиге состоялись очередные матчи. На повестке вечера – вторые поединки четвертьфинальной стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Юность», которая выиграла гладкий сезон, на «Чижовка-Арене» принимает «Брест». 

С подробностями корреспондент Максим Мелещеня. 

Экстралига. Подробности матча «Юности» с хоккеистами «Бреста»-1

Максим Мелещеня, корреспондент:
На «Чижовка-Арене» в рамках серии плей-офф играет «Юность» с «Брестом». Днем ранее «Юность» абсолютно не ощутила проблем в игре со своим соперником и обыграла их – 4:0. Брестчане играли достаточно недисциплинированно, что привело к шести удалениям.

Отметим, место в рамке у брестчан занял Сергей Бронников.

Экстралига. Подробности матча «Юности» с хоккеистами «Бреста»-4

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Максим Мелещеня # Ирина Петыш # Сергей Бронников # Алексей Ковалев # Фотофакт

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