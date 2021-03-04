Экстралига. Подробности матча «Юности» с хоккеистами «Бреста»

Максим Мелещеня, корреспондент:

На «Чижовка-Арене» в рамках серии плей-офф играет «Юность» с «Брестом». Днем ранее «Юность» абсолютно не ощутила проблем в игре со своим соперником и обыграла их – 4:0. Брестчане играли достаточно недисциплинированно, что привело к шести удалениям.

Отметим, место в рамке у брестчан занял Сергей Бронников.