Экстралига. Подробности матча «Юности» с хоккеистами «Бреста»

Новости Беларуси. 4 марта в белорусской экстралиге состоялись очередные матчи. На повестке вечера – вторые поединки четвертьфинальной стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Юность», которая выиграла гладкий сезон, на «Чижовка-Арене» принимает «Брест».
С подробностями корреспондент Максим Мелещеня.
Максим Мелещеня, корреспондент:
На «Чижовка-Арене» в рамках серии плей-офф играет «Юность» с «Брестом». Днем ранее «Юность» абсолютно не ощутила проблем в игре со своим соперником и обыграла их – 4:0. Брестчане играли достаточно недисциплинированно, что привело к шести удалениям.
Отметим, место в рамке у брестчан занял Сергей Бронников.
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