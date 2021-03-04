Белорусские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на этапе Кубка мира

В призовую дружину вошли Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина. На протяжении всей дистанции девушки были в числе фавориток. Более того, последний огневой рубеж именно Кручинкина покинула первой. Однако удержать лидерство не получилось. Буквально на последних метрах белоруску обошла неугомонная шведка Эльвира Оберг.

Тем не менее, гонка у наших стреляющих лыжниц явно удалась. Следует отметить, что нынешняя медаль стала для белорусских биатлонистов четвертой, завоеванной на этапах Кубка мира в этом сезоне. А с учетом планетарного форума и вовсе пятой. Все пьедесталы на счету девушек. Возможностей пополнить копилку наград у наших мужчин и женщин будет достаточно: в расписании этой соревновательной недели пять гонок, а далее еще два этапа Кубка мира.