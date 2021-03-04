Прямой эфир

Белорусские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на этапе Кубка мира

04 марта 2021 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по биатлону феерично возобновила сезон. На старте восьмого этапа Кубка мира наш квартет выиграл серебро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на этапе Кубка мира-1

Фото: twitter.com/ibu_wc

В призовую дружину вошли Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина. На протяжении всей дистанции девушки были в числе фавориток. Более того, последний огневой рубеж именно Кручинкина покинула первой. Однако удержать лидерство не получилось. Буквально на последних метрах белоруску обошла неугомонная шведка Эльвира Оберг.

Белорусские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на этапе Кубка мира-4

Фото: twitter.com/ibu_wc

Тем не менее, гонка у наших стреляющих лыжниц явно удалась. Следует отметить, что нынешняя медаль стала для белорусских биатлонистов четвертой, завоеванной на этапах Кубка мира в этом сезоне. А с учетом планетарного форума и вовсе пятой. Все пьедесталы на счету девушек. Возможностей пополнить копилку наград у наших мужчин и женщин будет достаточно: в расписании этой соревновательной недели пять гонок, а далее еще два этапа Кубка мира.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Елена Кручинкина # Эльвира Оберг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экстралига. Подробности матча «Юности» с хоккеистами «Бреста»
04 марта 2021 17:20

Экстралига. Подробности матча «Юности» с хоккеистами «Бреста»

«Мешков Брест» встретится с «Вардаром» в заключительном матче ЛЧ
04 марта 2021 14:53

«Мешков Брест» встретится с «Вардаром» в заключительном матче ЛЧ

В Чехии стартует 8-й этап Кубка мира. Состав белорусской команды по этапам
04 марта 2021 14:48

В Чехии стартует 8-й этап Кубка мира. Состав белорусской команды по этапам